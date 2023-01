Błaszczak o lokalizacji niemieckich Patriotów: w Polsce będą w ciągu kilku dni

Minister obrony Mariusz Błaszczak przekazał, że niemieckie baterie Patriot pojawią się w Polsce w ciągu kilku najbliższych dni. Dodał, że trwają ostatnie prace związane z ich lokalizacją. Poinformował, że zostaną umieszczone w województwie lubelskim.

Szef MON Mariusz Błaszczak został zapytany we wtorek w Polskim Radiu 24 o proces ulokowania w Polsce niemieckich systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot. O rozpoczęciu relokacji Patriotów do Polski niemiecka Bundeswehra poinformowała w poniedziałek.

- W ciągu kilku najbliższych dni - powiedział Błaszczak pytany, kiedy niemiecki sprzęt trafi do Polski. Jak dodał, prowadzone są już ostatnie prace związane z miejscem ulokowania tego zestawu. - To będzie województwo lubelskie - poinformował.

Według ministra, Patrioty Bundeswehry zostaną włączone w polski system dowodzenia, a o ich użyciu będzie decydował polski Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Chcę też bardzo mocno podkreślić, że cała ta sprawa doprowadziła do tego, że Patrioty zostały również obiecane Ukrainie. I to jest naszym wielkim zwycięstwem, gdyż to Ukraina jest atakowana przez Rosję, to na Ukrainie giną ludzie, chociażby wczoraj w Dnipro, gdzie zburzony został blok mieszkalny, i to Ukraina potrzebuje takiego wsparcia - dodał szef MON. Jak ocenił, to dzięki polskiej inicjatywie Niemcy zadeklarowali, że przekażą Patrioty Ukraińcom.

21 grudnia, podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, USA zapowiedziały przekazanie Ukrainie zestawu Patriot. Na początku stycznia także Niemcy zadeklarowały, że to zrobią.

Szef MON o tworzeniu nowej dywizji polskiej armii

Szef MON zapytany o tworzenie nowej dywizji polskiej armii - 1. Dywizji Piechoty Legionów, co zapowiedział w ostatnich dniach w Białymstoku - wskazał, że nowe jednostki wchodzą w skład powołanej dywizji i powstaną m.in. w Grajewie, a także w Kolnie, Siemiatyczach czy w Czerwonym Borze pod Zambrowem. - Również Białystok, Suwałki, gdzie reaktywowaliśmy pułk przeciwpancerny. Województwo podlaskie już niedługo będzie miało jednostki wojskowe - oświadczył wicepremier. Podkreślił, że powołanie nowej dywizji to działanie o charakterze defensywnym.

- W 1994 roku został zlikwidowany garnizon w Grajewie. Wówczas rządziła koalicja SLD/PSL i powszechnie odbierano tę decyzję za błąd. Niewątpliwie najważniejsze jest to, żeby Wojsko Polskie było obecne we wschodniej części naszego kraju. Każdy skrawek polskiej ziemi musi być broniony i będzie broniony, gdyby doszło do zagrożenia. Rząd PiS odbudowuje garnizony na wschodzie, to za czasów koalicji PO/PSL likwidowano jednostki zwłaszcza na wschodzie kraju, otwierając w ten sposób Polskę przed Putinem - mówił Błaszczak.

Szef MON zachęcał również mieszkańców do wstępowania do wojska, gdyż, jak ocenił, Polska jest dzięki temu bezpieczniejsza, a sama służba prezentuje korzystną ofertę. Zachęcił również do udziału w programie "Trenuj z wojskiem w Ferie", przewidującym dzień szkolenia dla chętnych z obsługi broni czy survivalu i organizowanym w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie ferii zimowych.

