Patrioty w Warszawie, żołnierze szkolą się z obsługi. Błaszczak: ćwiczenia mają charakter odstraszający

We wtorek w Warszawie żołnierze szkolą się z obsługi systemu Patriot. - Chodzi o przemieszczenie jednostki, zajęcie stanowiska. Chodzi także o to, żeby zgrać poszczególne elementy tworzące zespół Patriotów - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który obserwował ćwiczenia.

Błaszczak: ćwiczenia mają charakter odstraszający

- Są to ćwiczenia zaplanowane. Chodzi o przemieszczenie jednostki, zajęcie stanowiska, chodzi także o to, żeby zgrać poszczególne elementy tworzące zespół Patriotów - powiedział minister. Dodał, że co do zasady wojsko apeluje o nieinformowanie o takich działaniach, ale - przekonywał - o tych ćwiczeniach resort obrony świadomie poinformował kilka dni temu. - Pewne ćwiczenia będziemy jednak świadomie pokazywać. Te ćwiczenia mają charakter odstraszający agresora. Pokazujemy gotowość bojową Wojska Polskiego - mówił. Szef MON poinformował, że jeszcze w tym tygodniu zespół złożony z żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej wyjedzie na szkolenie do USA. - Po powrocie przyjedzie już z doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem systemu zarządzania polem walki. Najnowocześniejszego systemu - powiedział Błaszczak.