"W Polsce używano Pegasusa w stopniu niezwykle agresywnym". Senacka komisja przyjęła raport ze swoich prac

Senacka komisja nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków inwigilacji systemem Pegasus przyjęła raport ze swoich prac. - Możemy jednoznacznie stwierdzić, że w Polsce używano Pegasusa w stopniu niezwykle agresywnym - podsumował prace komisji jej przewodniczący senator Marcin Bosacki. Komisja skierowała wnioski do prokuratury wobec osób, które związane były z zakupem i stosowaniem programu. Wśród nich znaleźli się między innymi obecni i byli ministrowie Mariusz Kamiński, Bogdan Święczkowski, Ernest Bejda, Michał Woś i Piotr Patkowski.

W środę w Senacie odbyło się posiedzenie komisji nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków inwigilacji systemem Pegasus. Senatorowie przedstawili raport końcowy ze swoich prac. Wynika z niego, że w Polsce systemu Pegasus użyto w stosunku do osób, wobec których nie toczyło się żadne postępowanie dotyczące udziału w popełnieniu przestępstwa, a ofiarami inwigilacji stawały się osoby, które krytycznie oceniały politykę PiS. Inwigilowani tym programem byli m. in. senator Krzysztof Brejza, prokurator Ewa Wrzosek, czy mecenas Roman Giertych . Stosowanie systemu operacyjnego wobec wszystkich osób, wysłuchanych przez Komisję, rażąco naruszało wskazane stan­dardy konstytucyjne.

Komisja uznała także, na podstawie wysłuchań osób inwigilowanych przez system Pega­sus, że wybory z 2019 roku nie były uczciwe i nie dawały ich uczestnikom równych szans. Wg komisji, to, co rządzący robili z podsłuchami w Polsce, przy­pominało działania rosyjskich hakerów, którzy ata­kowali USA i Europę.

Wnioski do prokuratury

Senacka komisja zarekomendowała też uchwalenie ustawy dotyczącej zasad prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz poddanie służb policyjnych – w zakresie ochrony praw i wolności – kontroli Rzecznika Praw Obywatelskich i sądów, nato­miast służb specjalnych – kontroli rządu i parlamentu. Opowiedziała się też za przyznaniem NIK uprawnień prokuratorskich oraz zwiększeniem kompetencji RPO. Opowiedziała się ponadto za tym, by ABW zapewniało cyberbezpieczeństwo wszystkim sztabom wyborczym oraz za tym, by Sąd Najwyższy, stwierdzając o ważności wyborów, mógł badać przebieg całego procesu wyborczego, a nie tylko samego głosowania. Komisja wnioskuje też o rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Bosacki: w Polsce używano Pegasusa w stopniu niezwykle agresywnym

- W styczniu ubiegłego roku Senat obdarzył nas swoim mandatem i polecił, byśmy ustalili, czy i w jaki sposób wykorzystywano w Polsce inwigilację systemem Pegasus, czy i w jaki sposób łamało to obowiązujące w RP prawo, czy miało to wpływ na przebieg wyborów w 2019 roku. Senat polecił nam przygotowanie założeń do reformy kontroli nad służbami specjalnymi. To wszystko zrobiliśmy przez ostatnie półtora roku – podsumował prace komisji jej przewodniczący senator Marcin Bosacki.