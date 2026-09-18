Polska Marcin Kierwiński: budujemy system ostrzegania od zera Justyna Sochacka |

Kierwiński: budujemy system ostrzegania od zera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Minister spraw wewnętrznych i administracji mówił w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "nie jest zadowolony" ze sposobu, w jaki funkcjonuje w tej chwili system ostrzegania obywateli przed zagrożeniem. - Mówiłem o tym wielokrotnie, że jeszcze cały czas jesteśmy w procesie poprawiania tego systemu - dodał.

- Zrobiliśmy bardzo wiele, aby ten system ostrzegania pracował lepiej, niż pracował trzy lata temu. Trzy lata temu na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie żadna syrena nie byłaby włączona automatycznie - mówił Marcin Kierwiński.

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Dodał, że "jak rakieta przeleciała przez pół Polski za czasów Błaszczaka, to nie tylko alertu RCB nie było". - Tam nawet dokumentów nie przeczytali przez dwa tygodnie od wojska, że coś takiego miało miejsce - powiedział. - Nie chcę krytykować tego, co było za PiS-u. Wiem, że zaczynaliśmy ten system budować od zera. Więc jeżeli chodzi o tę drogę, którą wykonaliśmy to jest gigantyczny postęp. Czy to jest już to, co byśmy chcieli? Nie - zaznaczył szef MSWiA.

Kierwiński: możliwe, że w sierpniu przyszłego roku zostanie uruchomiony Cell Broadcast

- Chcemy, aby na koniec tego roku gotowa była aplikacja, którą każdy z nas będzie mógł pobrać na swój telefon - mówił Kierwiński. Dodał, że będzie "bardzo intuicyjna".

- Wprowadzimy także system powiadomień do mObywatela. Kończymy nad tym pracę razem z ministrem cyfryzacji. Chcemy zintegrować jak najwięcej syren alarmowych, żeby ten system był jak najbogatszy, żeby ten zakres pokrycia był jak największy i też żeby wszystkie syreny docelowo mogły być włączone w sposób automatyczny, żeby nie było tego opóźnienia wynikającego z tego, że pracownik gdzieś musi nacisnąć. Chcemy utrzymać oczywiście SMS-y, zwiększyć przepustowość wysyłania tychże SMS-ów - wymieniał.

Powiedział, że "docelowo chcemy także wprowadzić Cell Broadcast" (to aplikacja, która pozwoli uruchamiać sygnały alarmowe bezpośrednio na telefonach obywateli - red.). Dodał, że to "perspektywa pewnie roku".

- Pewnie to będzie sierpień, ale i tak chcę podkreślić: to będzie najszybsze tego typu wdrożenie w Unii Europejskiej - ocenił.

Dopytywany, dlaczego tak długo to trwa, odparł, że "dlatego, że budujemy ten system od zera". - Dlatego, że po rządach PiS-u nie zostało kompletnie nic - dodał.

Marcin Kierwiński Źródło zdjęcia: TVN24

Został zapytany o pojawiające się sytuacje, kiedy na przykład zawyły syreny, ale do mieszkańców nie docierał SMS z alertem RCB.

- To nie jest tak, że musi przyjść i alarm RCB, i alarm syreną alarmową. Są różne kanały docierania do różnych grup społecznych, do różnych mieszkańców - podkreślił Kierwiński. - Jeżeli słyszycie sygnał alarmowy poprzez syreny, albo dostaliście SMS, ten o najwyższym priorytecie, to znaczy: "Uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem z powietrza", to traktujcie to bardzo poważnie. Nie czekajcie. Jak słyszycie alarm syreny, nie czekajcie na SMS. Tak samo jak dostajecie SMS o tym najwyższym priorytecie, nie czekajcie na sygnał syreny, bo czasami jest tak, że informujemy dwoma drogami. Do jednych dotrze ta informacja, do drugich dotrze ta informacja - wyjaśnił.