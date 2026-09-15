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Co robić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? To trzeba wiedzieć

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Syreny alarmowe Warszawa
Posłuchaj i zapamiętaj! W Polsce mamy tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Modulowany sygnał syreny alarmowej informującej o zagrożeniu trwa trzy minuty. Jak należy wówczas się zachować? Gdzie szukać schronienia? O czym pamiętać? Oto najważniejsze zasady.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało nagranie przygotowane przez strażaków, przypominając, co oznaczają sygnały alarmowe i jak należy na nie reagować. Resort podkreśla, że odpowiednie przygotowanie może ograniczyć niepokój w sytuacji zagrożenia. W udostępnionym we wtorek filmie specjaliści ze straży pożarnej przedstawili najważniejsze zasady.

"Przygotowanie zmniejsza chaos. Wiedza pomaga działać" - podkreśla MSWiA w serii publikacji w mediach społecznościowych, odwołując się do zaleceń zawartych w "Poradniku bezpieczeństwa".

Syreny alarmowe - co robić, gdy je słyszysz

W Polsce mamy obecnie dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

- ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty

- odwołanie alarmu to ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez trzy minuty.

Sygnały alarmowe
Sygnały alarmowe
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Słysząc modulowany, trwający trzy minuty sygnał należy przede wszystkim zachować spokój i sprawdzić informacje na stronach rządowych, w alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Regionalnym Systemie Ostrzegania i mediach. Włączyć radio lub telewizor. Stosować się do otrzymanych komunikatów.

Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? MSWiA przypomina

  • Będąc w domu lub w pracy, pamiętaj o zasadzie dwóch ścian. Przemieść się do pomieszczenia zlokalizowanego w środku budynku, najlepiej bez okien i oddzielonego od elewacji dwiema pełnymi ścianami.
  • Odsuń się od szyb i przeszkleń, zamknij drzwi, opuść rolety, zakręć gaz.
  • Przygotuj dokumenty, lekarstwa i inne najpotrzebniejsze rzeczy.
  • Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego.
  • Dobrą ochronę dają też masywne klatki schodowe czy zagłębienia terenu.
  • Unikaj otwartych przestrzeni, przeszklonych wiat, kładek czy miejsc pod billboardami i masztami.
  • Idź do miejsca schronienia schodami, nie korzystaj z windy.
  • Zabierz plecak ewakuacyjny.
  • Nie opuszczaj schronienia zbyt wcześnie.
  • Zamiast dzwonić - jeśli możesz, wyślij SMS, nie przeciążaj sieci.
  • Zwróć uwagę na osoby, które mogą potrzebować twojej pomocy.

Zgodnie z "Poradnikiem bezpieczeństwa" informacje o lokalizacji miejsc schronienia znajdziemy w urzędzie gminy, jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Atak z powietrza. Co robić

W poście w mediach społecznościowych opublikowanym w poniedziałek resort przypomniał, jak należy postąpić w przypadku ataku z powietrza. "Słyszysz alarm? Nie panikuj. Działaj według planu" - podkreśla MSWiA.

Zasady w razie ataku z powietrza:

  • Idź ustaloną wcześniej drogą ewakuacyjną do miejsca schronienia.
  • Zabierz plecak ewakuacyjny.
  • Wybierz schody zamiast windy.
  • Udaj się do miejsca schronienia - najlepiej bez okien, z grubymi ścianami i stropem, z dostępem powietrza oraz z wyjściem awaryjnym.
  • Jeśli eksplozja zaskoczy cię na otwartym terenie, padnij, najlepiej w zagłębieniu, i osłoń głowę.
  • Nie wychodź z miejsca schronienia pochopnie.
  • Pomóż tym, którzy mogą tego potrzebować.

Wicewojewoda lubelski przypomina zasady

W czwartek 17 września mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB o zagrożeniu z powietrza, a w obu regionach zawyły syreny. W TVN24 wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch przypomniał, że "gdy mieszkańcy nie mogą skorzystać z dedykowanych miejsc ukrycia, muszą zostać w budynku - z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach". Zaznaczył, że w przypadku miejsc pracy to pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy wiedzieli, gdzie się mają schronić. - Pracodawca powinien podjąć natychmiastową reakcję - podkreślił.

Dopytywany, czy z powodu zagrożenia można się spóźnić do pracy, odparł: - Oczywiście. Wynika to z procedury do ustawy o ochronie ludności. Musimy pamiętać, że to są przepisy nadrzędne i to jest wyższa konieczność, potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia mieszkańców.

Podkreślił też, że "jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek umieszczać na swoich stronach informacje o miejscach ukrycia", dodatkowo takie informacje są "na platformie informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej".

Wołoch przypomniał, że w alercie RCB umieszczany jest komunikat, żeby oczekiwać dalszych komunikatów, że w przypadku eskalacji zagrożenia będą podejmowane dalsze kroki.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolskaMSWiAAlert RCBbezpieczeństwo
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