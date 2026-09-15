Polska Co robić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? To trzeba wiedzieć Oprac. Ewa Żebrowska |

Posłuchaj i zapamiętaj! W Polsce mamy tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało nagranie przygotowane przez strażaków, przypominając, co oznaczają sygnały alarmowe i jak należy na nie reagować. Resort podkreśla, że odpowiednie przygotowanie może ograniczyć niepokój w sytuacji zagrożenia. W udostępnionym we wtorek filmie specjaliści ze straży pożarnej przedstawili najważniejsze zasady.

Rozwiń

"Przygotowanie zmniejsza chaos. Wiedza pomaga działać" - podkreśla MSWiA w serii publikacji w mediach społecznościowych, odwołując się do zaleceń zawartych w "Poradniku bezpieczeństwa".

Syreny alarmowe - co robić, gdy je słyszysz

W Polsce mamy obecnie dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

- ogłoszenie alarmu to ciągły, modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty

- odwołanie alarmu to ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez trzy minuty.

Sygnały alarmowe Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Słysząc modulowany, trwający trzy minuty sygnał należy przede wszystkim zachować spokój i sprawdzić informacje na stronach rządowych, w alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Regionalnym Systemie Ostrzegania i mediach. Włączyć radio lub telewizor. Stosować się do otrzymanych komunikatów.

Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? MSWiA przypomina

Będąc w domu lub w pracy, pamiętaj o zasadzie dwóch ścian. Przemieść się do pomieszczenia zlokalizowanego w środku budynku, najlepiej bez okien i oddzielonego od elewacji dwiema pełnymi ścianami.

Odsuń się od szyb i przeszkleń, zamknij drzwi, opuść rolety, zakręć gaz.

Przygotuj dokumenty, lekarstwa i inne najpotrzebniejsze rzeczy.

Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego.

Dobrą ochronę dają też masywne klatki schodowe czy zagłębienia terenu.

Unikaj otwartych przestrzeni, przeszklonych wiat, kładek czy miejsc pod billboardami i masztami.

Idź do miejsca schronienia schodami, nie korzystaj z windy.

Zabierz plecak ewakuacyjny.

Nie opuszczaj schronienia zbyt wcześnie.

Zamiast dzwonić - jeśli możesz, wyślij SMS, nie przeciążaj sieci.

Zwróć uwagę na osoby, które mogą potrzebować twojej pomocy.

Rozwiń

Zgodnie z "Poradnikiem bezpieczeństwa" informacje o lokalizacji miejsc schronienia znajdziemy w urzędzie gminy, jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Atak z powietrza. Co robić

W poście w mediach społecznościowych opublikowanym w poniedziałek resort przypomniał, jak należy postąpić w przypadku ataku z powietrza. "Słyszysz alarm? Nie panikuj. Działaj według planu" - podkreśla MSWiA.

Zasady w razie ataku z powietrza:

Idź ustaloną wcześniej drogą ewakuacyjną do miejsca schronienia.

Zabierz plecak ewakuacyjny.

Wybierz schody zamiast windy.

Udaj się do miejsca schronienia - najlepiej bez okien, z grubymi ścianami i stropem, z dostępem powietrza oraz z wyjściem awaryjnym.

Jeśli eksplozja zaskoczy cię na otwartym terenie, padnij, najlepiej w zagłębieniu, i osłoń głowę.

Nie wychodź z miejsca schronienia pochopnie.

Pomóż tym, którzy mogą tego potrzebować.

Rozwiń

Wicewojewoda lubelski przypomina zasady

W czwartek 17 września mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB o zagrożeniu z powietrza, a w obu regionach zawyły syreny. W TVN24 wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch przypomniał, że "gdy mieszkańcy nie mogą skorzystać z dedykowanych miejsc ukrycia, muszą zostać w budynku - z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach". Zaznaczył, że w przypadku miejsc pracy to pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy wiedzieli, gdzie się mają schronić. - Pracodawca powinien podjąć natychmiastową reakcję - podkreślił.

Dopytywany, czy z powodu zagrożenia można się spóźnić do pracy, odparł: - Oczywiście. Wynika to z procedury do ustawy o ochronie ludności. Musimy pamiętać, że to są przepisy nadrzędne i to jest wyższa konieczność, potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia mieszkańców.

Podkreślił też, że "jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek umieszczać na swoich stronach informacje o miejscach ukrycia", dodatkowo takie informacje są "na platformie informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej".

Wołoch przypomniał, że w alercie RCB umieszczany jest komunikat, żeby oczekiwać dalszych komunikatów, że w przypadku eskalacji zagrożenia będą podejmowane dalsze kroki.