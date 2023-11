"Poczułam ulgę, że to ostatnie przemówienie Czarnka jako ministra". Debiutujący posłowie o swoich planach na X kadencję

Sylwia Bielawska (Koalicja Obywatelska) i Arkadiusz Sikora (Nowa Lewica) po raz pierwszy zasiedli w sejmowych ławach. Rozmawial z nimi Dziennikarz TVN24 Rafał Wojda. - Na pewno jest to duże wyzwanie - powiedział poseł Nowej Lewicy. Posłanka KO oceniła wystąpienia ministrów odchodzącego rządu podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. - Poczułam ulgę, że to jest już prawdopodobnie ostatnie przemówienie pana Czarnka jako ministra edukacji - przyznała.

Sylwia Bielawska, która debiutuje jako posłanka Koalicji Obywatelskiej, była pytana o to, czy jej postulaty z kampanii wyborczej zostaną rozpatrzone w Sejmie. - Myślę, że te postulaty, z którymi szłam do Sejmu, są jak najbardziej możliwe do zrealizowania, ponieważ są to postulaty, które nazwałabym postulatami ogólnopolskimi. Rzeczy, którymi chcę się szczególnie zająć, to przede wszystkim oświata i edukacja, a są to rzeczy, które były wpisane w każdym programie wyborczym, każdej partii, która znalazła się w tej chwili w Sejmie - mówiła.