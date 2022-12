Policja apeluje w sprawie fajerwerków w Sylwestra i Nowy Rok: postaw na bezpieczeństwo

- wyrób pochodzi z legalnego źródła, podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi oraz oznaczenie CE; - dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania; - obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń; - elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się; - wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania, - petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!).