"Ponad 1100 interwencji". Strażacy podsumowali noc sylwestrową

W sylwestrową noc strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Doszło do 800 pożarów - powiedział w TVN24 rzecznik Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kierzkowski. Poinformował, że służbę pełniło ponad 5000 zawodowych strażaków.

Brygadier Karol Kierzkowski mówił w niedzielę rano na antenie TVN24, że sylwestrowa noc była pracowita dla strażaków. - Od północy do godziny 6 rano było ponad 1100 interwencji. Najwięcej dotyczyło pożarów - było ich 800, z tego około 700 można zakwalifikować do takich pochodnych jeżeli chodzi o noc sylwestrową, czyli to są fajerwerki i pożary nimi wywołane, a więc pożary śmietników, trochę poddaszy, balkonów - przekazał.