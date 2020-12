Co z sylwestrem? Premier: ten rok jest rokiem nienormalnym

Co z imprezami sylwestrowymi w tym roku? Czy ten wyjątkowy wieczór będzie można spędzić w większym gronie? - 2020 jest rokiem pełnym załamań, zaskoczeń, których źródłem jest przede wszystkim COVID-19, więc jeszcze poczekajmy, ograniczmy kontakty - apelował, pytany o to premier Mateusz Morawiecki.

- Wszyscy Polacy tęsknią do zabawy, do ferii, do normalności, do takiej radości wyrażanej w szerszym gronie przyjaciół. Ja także zresztą - powiedział.