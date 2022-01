Tysiąc interwencji straży pożarnej, blisko 20 tysięcy policji. Bilans sylwestrowej nocy

czytaj dalej

Strażacy kilkukrotnie interweniowali w nocy z powodu pożarów wywołanych przez fajerwerki. Paliły się mieszkania na Gocławiu i Targówku. W sobotę rano wciąż trwała akcja gaśnicza na Białołęce, gdzie po pożarze wiaty garażowej doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem. We Włochach spłonęło auto osobowe, co doprowadziło do uszkodzenia pobliskiej skrzynki gazowej.