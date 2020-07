"Sygnały polityczne o tym, że pandemia jest w odwrocie, być może były przedwczesne"

Kluczem do zwalczania pandemii jest współdziałanie obywateli i rządzących - podkreślił w TVN24 doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jego zdaniem "dwie strony ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje". - Nie tylko obywatele, którzy noszą maseczki na brodach, ale też osoby, które zarządzają walką z tą epidemią, bo ciągle nie przedstawiły planu, co dalej będzie się działo - stwierdził Jankowski.