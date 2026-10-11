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Sygnał o "możliwym zamachu" na premiera i szefa MON. "Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb"

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Tusk w Sejmie
Dobrzyński o informacji o "możliwym zamachu": mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie - mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński po spotkaniu, które zostało zwołane w związku z informacją o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, która wpłynęła do policji. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w TVN24, że "ten sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu".

Rzeczniczka MSWiA napisała w niedzielę w serwisie X, że "w związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie".

Poinformowała, że na godzinę 11 zwołano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Taką informację przekazał też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zgłoszenie o możliwym zamachu. "Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie"

Po spotkaniu Gałecka powiedziała na briefingu prasowym, że zgłoszenie o potencjalnym zamachu "zostało przesłane za pośrednictwem SOP-u do policji". - Wpłynęło na skrzynkę, podkreślam, dzisiaj - zaznaczyła. Dodała, że w związku z tym ministrowie polecili zwołanie spotkania.

- Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

- Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz więcej różnych pogróżek czy gróźb wpływa do policji, do SOP-u, do służb, dotyczących Polski, Polaków. W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie, pogróżkach dotyczących bezpieczeństwa życia premiera i wicepremiera - mówił.

- Te sygnały wpłynęły, tak jak pani rzecznik powiedziała, najpierw do Służby Ochrony Państwa. To oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami, bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb - wyjaśnił.

Dodał, że na zwołanym spotkaniu ustalono "dalsze czynności, które będą podejmować w tej bardzo poważnej sprawie, policjanci czy funkcjonariusze SOP-u".

Dobrzyński: informacja o możliwym zamachu wpłynęła do SOP

Dobrzyński mówił, że otrzymana informacja była na tyle poważna i wiarygodna, że postanowiono ją ujawnić opinii publicznej. - Uznaliśmy, że powinniśmy za pośrednictwem państwa powiadomić Polaków, społeczeństwo, żeby ta informacja potem, jak kula śnieżna czy kula śniegowa, nie chodziła gdzieś, żeby nie było spekulacji - dodał.

Jak przekazał rzecznik, informacja o możliwym zamachu na premiera i szefa MON wpłynęła do Służby Ochrony Państwa. – Służba Ochrony Państwa przekazała tę informację do policji – dodał.

Rzeczniczka MSWiA doprecyzowała też, że chodzi o informację mailową. - W momencie posiadania kolejnych informacji dotyczących osoby, która wysłała tę informację, będziemy państwa informować. Funkcjonariusze, szczególnie policji, teraz nad tą sprawą pracują. Jestem przekonany, że tę sprawę wyjaśnią do końca - zaznaczył Dobrzyński

TVN24 dotarła do zgłoszenia

TVN24 dotarła treści tego zgłoszenia, jakie wpłynęło w nocy do polskich służb specjalnych. Jest w nim napisane:

Zgłaszający nawiązał za pośrednictwem mediów społecznościowych kontakt z jedną z radykalnych organizacji, poszukując ochotników do przeprowadzenia zamachu z wykorzystaniem broni palnej. Zgłaszający informował, że spotkał się z mężczyzną o imieniu Krzysztof, z którym rozmawiał o broni, nienawiści do rządu i planowanym zabójstwie masowym.

O takim zgłoszeniu poinformowano służby zajmujące się cyberbezpieczeństwem i ABW.

Reporter TVN24 Paweł Łukasik zapytał na briefingu Dobrzyńskiego, czy informacja, która wpłynęła, była anonimowa, czy ktoś się podpisał. - My jako rzecznicy nie znamy szczegółów - odpowiedział Dobrzyński. - Możemy przekazać to, co nam przekazały służby na tym etapie - dodał.

Dobrzyński dopytywany, że czy jeśli chodzi o informującego, osoba jest znana, odpowiedział, że "funkcjonariusze mają teraz dużo informacji na ten temat", ale nie może przekazać tych informacji.

Rzecznik rządu: sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie

Wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z TVN24 przekazał, że premier dostał informację od służb około 7 rano. - Ten sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu kaskadowe sygnały. Służby działają, służby sprawdzają, o co chodzi - mówił.

- Taka jest sytuacja, że trzeba być szczególnie czujnym i tego typu sygnałów nie można lekceważyć - powiedział.

Szłapka poinformował, że według jego wiedzy "to był mail, ale nie tylko mail". - Dokładne metody operacyjne i to, jak udało się służbom uzyskać tę informację, to już bezpośrednio po naradzie będzie jakiś krótki briefing - powiedział.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
MSWiADonald TuskWładysław Kosiniak-KamyszMarcin KierwińskiPolicja
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