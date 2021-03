"Składam rezygnację". Zjednoczona Prawica traci większość w sejmiku województwa

Radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Janusz Koza wystąpił z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ogłosił to podczas poniedziałkowej sesji. Obecnie klub PiS w sejmiku będzie liczył 15 radnych na ogólną liczbę 30. Tym samym Zjednoczona Prawica formalnie traci większość w sejmiku.

Janusz Koza od dłuższego czasu krytykował działania zarządu województwa świętokrzyskiego. Swój sprzeciw wyraził między innymi podczas głosowania nad budżetem województwa na 2021 rok. Zarzucał, że to budżet "przetrwania, a nie rozwoju" i wstrzymał się od głosu.

W poniedziałek samorządowiec krytycznie ocenił Strategię Innowacji 2030+, która wyznacza kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata. W jego ocenie dokument przedstawiony przez zarząd "marginalizuje Kielce i powiat kielecki".

"Dlatego składam rezygnację z członkostwa w klubie"

- Możemy chwalić się GUM-em [Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar budowanym w Kielcach - przyp. red.], ale proszę mieć świadomość, że to urząd administracji rządowej. Media podawały, że doszło do porozumienia między marszałkiem i prezydentem w sprawie wschodniej obwodnicy Kielc i chwała za to. Ale czy ktoś skalkulował koszty? Czy prowadzone są rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad? Jest to dokument nieprofesjonalny, niespójny i w mojej ocenie nie można go nawet nazwać strategią. Dlatego ja nie mogę tego dokumentu poprzeć - powiedział.

Dodał, że to kropla, która przelewa czarę goryczy, którą odczuwał przez ostatnie dwa i pół roku rządów zarządu województwa z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. - Dlatego składam rezygnację z członkostwa w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości poinformował.

Radny Janusz Koza Pawel Malecki / Agencja Gazeta

"Tak naprawdę radnego Kozy nigdy nie było w tym klubie"

Janusz Koza w latach 1991-1997 sprawował mandat posła I i II kadencji. W latach 1998-2002 był dyrektorem generalnym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 2004 do 2018 roku piastował stanowisko sekretarza miasta Kielce.

Wystąpienie Kozy z klubu PiS oznacza, że formalnie Zjednoczona Prawica utraciła większość w sejmiku województwa. Obecnie liczy 15 radnych na 30 wszystkich. Do tej pory w skład klubu PiS wchodzili radni Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia oraz dwoje radnych bezpartyjnych, ale startujących z list Prawa i Sprawiedliwości: Elżbieta Śreniawska i Janusz Koza.

- Tak naprawdę radnego Kozy nigdy nie było w tym klubie. Pokazywała to jego historia głosowań. Radny Koza sformalizował to, co od początku było wyraźnie widać, czyli że nie widział się w tym klubie - powiedział Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz przewodniczący klubu PiS w sejmiku.

"Dobre projekty mają poparcie również opozycyjnych radnych"

Mimo że Koza wystąpił z klubu Prawa i Sprawiedliwości, to nie wstrzymało to uchwaleniu strategii Innowacji 2030+. Za zagłosowało 18 radnych, a 12 (w tym Koza) wstrzymało się od głosu.

- To głosowanie pokazuje, że dobre projekty mają poparcie również opozycyjnych radnych. My mamy zamiar przedstawiać dobre projekty i liczymy na to, że radni z obozów przeciwnych, opozycyjnych nadal będą je popierać - powiedział Bogusławski.

Strategia Innowacji 2030+ określa kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata. Jak mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, w dokumencie wyznaczono trzy cele strategiczne. - wzrost innowacyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw, transformacja świętokrzyskiej gospodarki, zwiększenie kompetencji kadr regionalnej gospodarki.

Autor:js//now

Źródło: PAP