Pies tropiący poprowadził policjantów pod drzwi, gdzie był podejrzany o kradzież z włamaniem

Do dziesięciu lat więzienia grozi 35-latkowi z gminy Złota w województwie świętokrzyskim, podejrzanemu o to, że ukradł ze sklepu spożywczego kilkanaście butelek piwa. Miał je zabrać na imprezę do znajomego. Podejrzanego udało się namierzyć dzięki pracy psa tropiącego, który pokazał funkcjonariuszom, którędy przemieszczał się mężczyzna. Zwierzę zatrzymało się przed posesją, gdzie odbywało się spotkanie towarzyskie.