Błaszczak odwiedził żołnierzy służących przy granicy z Białorusią. "Dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna"

Minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami na okolicznościowej kolacji, zorganizowanej na wolnym powietrzu. Oprócz posiłku przygotowanego przez wojskową kuchnię, przygotowane były też ogniska do pieczenia kiełbasek. - Przyjechałem do was, żeby wam podziękować. Kiedy w Warszawie odbywała się defilada (...), powiedziałem, że przyjadę tutaj do was, żeby wam podziękować za waszą służbę, bo najważniejsze jest to, co wy tu robicie, wasza służba na granicy polsko-białoruskiej - mówił.