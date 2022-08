Wanda Traczyk-Stawska: mówili o nas jak najpiękniej, tylko broni nie dali na czas

Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że przy okazji obchodów Święta Wojska Polskiego należy także pamiętać o roli kobiet w armii. Wskazywała, że "powstanie w Warszawie było wydarzeniem, które niosło się na cały świat". - Mówili o nas jak najpiękniej, tylko broni nie dali na czas. A broń dla żołnierza jest najważniejsza sprawą - dodała. W tym kontekście zaapelowała o dostarczeniu broni walczącej Ukrainie.

Wanda Traczyk-Stawska przy okazji Święta Wojska Polskiego zwracała uwagę w "Faktach po Faktach" na rolę kobiet w armii, zwłaszcza w czasie Powstania Warszawskiego, w którym sama uczestniczyła.

- Dla mnie ten dzień dzisiejszy jest niesłychanie ważny ze względu na pamięć o tym, że my kobiety w czasie powstania najpierw byłyśmy przyjęte przez wysokich oficerów - "po co tu tyle bab?", a potem kiedy powstanie się kończyło, nadano nam takie same prawa jak mężczyznom. Na tej zasadzie poszłyśmy po raz pierwszy w dziejach wojen w Europie jako jeńcy wojenni, na takich samych prawach jak mężczyźni - mówiła.

- To jest także nasze święto - podkreśliła. - W Powstaniu Warszawskim kobiety dostały takie same prawa jak mężczyźni i my się tych praw nie pozbędziemy, bo są one dla nas niesłychanie ważne, bo wielu żołnierzy żyje dzięki tym dziewczynom (sanitariuszkom - red.) - dodała.

Wanda Traczyk-Stawska mówiła, że "powstanie w Warszawie było wydarzeniem, które niosło się na cały świat". - Mówili o nas jak najpiękniej, tylko broni nie dali na czas, a broń dla żołnierza jest najważniejsza sprawą - dodała.

W tym konteście Traczyk-Stawka nawiązała do trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Dlatego wołam na cały świat: dajcie broń Ukrainie jak najszybciej, bo dobra broń starcza za czterech innych żołnierzy wyposażonych w byle jaką, w starą. Nowoczesna broń ma to do siebie, że zaskakuje nieprzyjaciela i nieprzyjaciel nie może się tak prędko zorientować, jak przed tą bronią unikać śmierci. A to, że jest bardzo precyzyjna, powoduje, że ten, kto jej używa, musi umieć to robić. Dlatego współcześni żołnierze muszą mieć odpowiednie przeszkolenie, żeby tej broni używać - podkreślała. - Ukraińcy są tak zdolnym narodem, że oni w lot pojmują, jak z tej broni korzystać, ale trzeba im ją przysłać, bo dokąd oni będą walczyć, dotąd Europa jest ocalona - powiedziała powstanka warszawska.

