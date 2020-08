"Nie byłoby dzisiejszej Polski, gdyby nie te wszystkie wiktorie, bohaterstwo na kartach historii zapisane"

"Dramatyczna sytuacja, a jednak dali radę. Co za piękny przykład"

Przypominał, że w 1920 roku "bolszewicka nawała miażdżyła Polskę". - Pożoga, śmierć, gwałt, rozpacz, strach, przerażenie, spadek morale w społeczeństwie i wśród żołnierzy. Przegrana wydawała się nieuchronna. Wielu uważało, że to, co się stało, nie da się już odwrócić, że Polska padnie pod ciosami sowieckiej Rosji, Armii Czerwonej, że komunizm niesiony ze Wschodu ogarnie nasz kraj i dalej zaleje Niemcy i całą Europę - mówił prezydent.

Dodał, że byli jednak "tacy, którzy nie zwątpili, którzy cały czas pracowali, by ratować ojczyznę". Jak zaznaczył, byli wśród nich ojcowie dopiero co odzyskanej niepodległości, wielcy przywódcy wojskowi na czele z Józefem Piłsudskim.

Prezydent wskazał, że był wśród nich też Wincenty Witos, który stworzył Rząd Obrony Narodowej, w skład którego weszły wszystkie ugrupowania parlamentarne, "który był rządem ponad podziałami politycznymi, był rządem ratowania państwa". - W tamtych jakże trudnych dniach, kiedy bolszewicy stali na przedpolach Warszawy, oni zdecydowali się wziąć odpowiedzialność za losy państwa i społeczeństwa w swoje ręce - mówił Duda. - Dramatyczna sytuacja, a jednak dali radę. Co za piękny przykład, właśnie ponad podziałami politycznymi. Bohaterstwo, wezwanie całego narodu niezależnie od przekonań do obrony Rzeczpospolitej - podkreślił prezydent.

"Cud geniuszu, cud opieki opatrzności nad naszym krajem i naszym narodem"

- Szli chłopcy z polskich wiosek, wezwani odezwą Wincentego Witosa, zaciągali się do wojska, chwytali za broń, za broń chwytały nawet dzieci, by bronić Polski, Warszawy, by bronić świata wartości, chrześcijaństwa, naszej tradycji. Doszło do tej, jak mówi wielu historyków, jednej z absolutnie największych bitew w dziejach świata - powiedział Duda.

Podkreślił, że dzięki genialnemu manewrowi marszałka Józefa Piłsudskiego, generałów Tadeusza Rozwadowskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Józefa Hallera "tamta kontrofensywa znad Wieprza przeszła do legendy". - Uczą o niej w szkołach wojskowych na całym świecie, genialny manewr, który przełamał front i doprowadził do wyjścia na tyły rozciągniętych sowieckich linii - przypominał prezydent.

Jak dodał, "to był cud tamtego czasu, to był cud męstwa polskich żołnierzy, bohaterstwa naszego narodu, bratnich narodów - Łotyszy, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów". Zaznaczył, że wspierały nas także samoloty pilotowane przez amerykańskich pilotów z 7 Eskadry im. Tadeusza Kościuszki.

Prezydent: podpisałem ustawę o świadczeniu przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR w latach 1936–1956

- Cześć pamięci wszystkich tych którzy poginęli i pomarli, ale pamięć i chociaż to symboliczne zadośćuczynienie dla tych, którzy jeszcze żyją. Wielu z nich było polskim żołnierzami, walczyło w szeregach polskiej armii na Wschodzie, na Zachodzie. Wszyscy dążyli do wolnej Polski; dzisiaj dzięki bohaterstwu naszych przodków ją mamy - mówił Duda.

"Chwała bohaterom Bitwy Warszawskiej, chwała polskim żołnierzom, wszystkim naszym sojusznikom"

- Nie byłoby dzisiejszej Polski, gdyby nie te wszystkie wiktorie, gdyby nie bohaterstwo na kartach historii zapisane, które przekazujemy młodym pokoleniom, mówiąc o tym i ucząc ich, co to znaczy nie mieć Polski, co to znaczy nie mieć ojczyzny, co to znaczy walczyć, przelewać krew. Ta Polska poznaczona jest krzyżami, ta Polska ufundowana na krwi pokoleń, które o nią walczyły - powiedział prezydent.