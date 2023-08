Prezydent: Bezpieczeństwo Polski jest bezcenne. Nie stać nas dzisiaj na bezczynność

"To najlepszy dzień, by mówić o naszym bezpieczeństwie"

Przed prezydentem głos zabrał szef MON Mariusz Błaszczak. - 15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej Ojczyzny. To także idealny dzień do tego, aby pokazać naszą siłę, pokazać, że zbudowaliśmy potężne Siły Zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic, pokazać, że Polska stała się liczącym graczem na międzynarodowej scenie - powiedział. Według Błaszczaka "już dawno minęły czasy, w których nasze wojsko musiało wstydzić się sprzętu, którego używa i warunków, w jakich pełni służbę". - Dziś pokazujemy naszą siłę i nowoczesność. Silna biało-czerwona to hasło tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. Siłą biało-czerwonej jest Wojsko Polskie, profesjonalne, skuteczne, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, który w ostatnich latach kupiliśmy - przekonywał. Szef MON przypomniał, że "od dłuższego czasu Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo na granicy". - Jest przygotowane do tego, aby cały czas odpierać hybrydowe ataki reżimów rosyjskiego i białoruskiego wzmocnione ostatnią obecnością tak zwanej Grupy Wagnera. Każdego dnia kilka tysięcy żołnierzy pełni tam służbę, tak aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi - opisał. - Podziękujmy brawami żołnierzom, którzy w tej chwili pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej - zaapelował. Błaszczak zapowiedział, że "zaraz po zakończeniu defilady pojedzie do żołnierzy na granicę, by osobiście złożyć im życzenia". - Bezpieczeństwo jest fundamentem budowy silnego, sprawiedliwego i dostatniego państwa. Bez Wojska Polskiego nie da się rozwijać infrastruktury, realizować programów socjalnych, czy edukować nasze dzieci. Odpowiedzialne państwo nigdy nie oddaje nawet centymetra swojego terytorium. My to wiemy i nigdy nie zlekceważymy zadania, jakie stawia przed nami najjaśniejsza Rzeczpospolita - zakończył.