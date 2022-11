Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Wśród uhonorowanych ojciec Jacek Salij

Prezydent Duda: niepodległość trzeba pielęgnować

- Nie ma w państwa życiu i dorobku jakiegoś jednego wydarzenia, za które to odznaczenie jest wręczane. To jest w jakimś sensie suma dotychczasowych dokonań i postawy z punktu widzenia Rzeczpospolitej. Państwa życie i działalność zawodowa, społeczna pokazuje jak bardzo Rzeczpospolita w swoich różnych przejawach działania jest zróżnicowana. Od kwestii duchowych, budowania postaw moralnych, etycznych, przez rozwój kulturalny, poprzez naukę, poprzez rozwój gospodarczy Polski, poprzez dbałość o sprawy państwowe. Skończywszy wreszcie na walce o wolną, suwerenną niepodległą Polskę, na edukacji - mówił w piątek prezydent w Belwederze.

Andrzej Duda zwrócił szczególną uwagę na odznaczenie Jacka Salija. - Jest to człowiek, który niezwykle ważne, filozoficzne prawdy wiary i nauki Kościoła katolickiego potrafił i potrafi przekazać w sposób bardzo przystępny. Potrafi opowiadać świętego Tomasza zwykłym językiem. Potrafi mówić do zwykłego człowieka, żeby zrozumiał. Potrafi mówić tak nawet o najtrudniejszych sprawach, jak kwestia ochrony życia, często najbardziej dramatycznych decyzji, jakie trzeba w życiu podejmować. (...) Nie znieważa przy tym nikogo - podkreślił prezydent.

- Kiedy Rzeczpospolita (...) jest wolna, rzeczywiście suwerenna i niepodległa - to największa służba, jaką można dla niej czynić, to między innymi jest (...) kształtowanie postaw. Takich, które będą umiały ją utrzymać, takich, które będą umiały ją rozwijać we właściwym kierunku, takich, które będą powodowały, że także i kolejne młode pokolenia będą o Polsce pamiętały i o swoim obowiązku - powiedział Duda.

Jak wskazał, gdyby dzisiaj mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, "tych, którzy ginęli na różnych frontach, po to, by odzyskać wolną, suwerenną i nieodległą Polskę, to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć". - Przez to, że poczucie, w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma - zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest. A niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Niepodległość trzeba pielęgnować. O suwerenności trzeba pamiętać. Trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym - podkreślił prezydent.