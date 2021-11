Nie będzie "Niepodległej dla wszystkich". Elżbieta Podleśna z grupy 14 kobiet z Mostu o powodach

Elżbieta Podleśna z grupy 14 kobiet z Mostu, tłumaczyła w TVN24, dlaczego nie dojdzie do wydarzenia "Niepodległa dla wszystkich", które miało się odbyć w czwartek w Warszawie. - Zdecydowałyśmy się zrezygnować z przeprowadzenia go pod presją władz państwa, które nadały marszowi Roberta Bąkiewicza charakter wydarzenia rangi państwowej - powiedziała. Dodała, że to pokazuje, jak władza rozumie świętowanie niepodległości. Jej zdaniem jest to "niepodległość wykluczająca mniejszości, która dymi racami, która eksploatuje dumę narodową, fałszując historię".

Podleśna: zdecydowałyśmy się zrezygnować z marszu pod presją władz państwa

- Nie będziemy maszerować, ponieważ ustępujemy przed prawem silniejszego, nie przed prawem, które jest zapisane w kodeksach i które mówi, że jedynym legalnym zgromadzeniem na trasie od, jak my nazywamy, Ronda Praw Kobiet (chodzi o Rondo Dmowskiego w centrum Warszawy - red.) do błoni Stadionu Narodowego, jest zgromadzenie 14 kobiet z Mostu - powiedziała. - Zdecydowałyśmy się zrezygnować z przeprowadzenia go pod presją władz państwa, które nadały marszowi Roberta Bąkiewicza charakter wydarzenia rangi państwowej - dodała. Dodała, że "tym samym państwo przejmuje odpowiedzialność" za sytuacje, które mogą się wydarzyć podczas Marszu Niepodległości. - One będą należały do tego, jak władze państwa, jak PiS rozumie świętowanie niepodległości - mówiła dalej Podleśna.