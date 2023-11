Święto Niepodległości. Co wydarzyło się 11 listopada 105 lat temu

czytaj dalej

Do Polski w ciągu kolejnych dni będzie napływać coraz chłodniejsze powietrze z północy kontynentu, gdzie teraz panuje mróz. W naszym kraju na razie się go nie spodziewamy, ale jak zaznaczał we "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, temperatura będzie spadać "właściwie z dnia na dzień".