Donald Tusk: Konstytucja 3 maja to dziedzictwo, które musi być zobowiązaniem na dziś i na przyszłe lata

Ukraina walczy dziś o to, co było istotą Konstytucji 3 maja i co jest istotą naszych współczesnych marzeń. O to, żeby obywatele mieli prawa, a władza obowiązki wobec obywateli, a nie odwrotnie - podkreślił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas uroczystości w Poznaniu. Jego zdaniem w dziedzictwie dawnej konstytucji "chodzi dokładnie o to, o co chodzi dzisiaj naszym siostrom i braciom na Ukrainie, o co chodzi naszym sojusznikom w NATO".

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wziął we wtorek udział w uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Poznaniu. W wystąpieniu na placu Wolności podkreślał, że w tym roku jubileusz ma wyjątkowy charakter. - Tak po prostu po ludzku trzeba chyba wszystkim przypomnieć, że święto Konstytucji 3 maja jest świętem Polski, świętem Polski i Polaków, ale jak spojrzymy w przeszłość, w detale tej historii, to także Ukrainki i Ukraińcy mają prawo świętować ten dzień - mówił były premier.

Donald Tusk: wielkie dziedzictwo, które dzisiaj nie jest tylko zwykłą lekcją historii

Zwrócił uwagę, że uchwalenie przed ponad 200 laty konstytucji potrafią docenić sojusznicy Polski za granicą, także z USA. - To oni mogą zrozumieć być może najlepiej dumę Polek i Polaków z tego tytułu, że to właśnie tu, w naszej ojczyźnie, zdobyliśmy się w bardzo trudnej historycznie sytuacji na ten wielki wysiłek polityczny, moralny, intelektualny. To jest wielkie dziedzictwo, które dzisiaj nie jest tylko zwykłą lekcją historii. To jest dziedzictwo, które musi być dla nas wszystkich zobowiązaniem na dziś i na przyszłe lata i dziesięciolecia - ocenił Tusk.

- W tym dziedzictwie chodzi dokładnie o to, o co chodzi dzisiaj naszym siostrom i braciom na Ukrainie, o co chodzi naszym sojusznikom w NATO, w zapisach tego paktu, o co chodzi w Unii Europejskiej - Europejczykom i co jest zapisane w jej traktatach - kontynuował. Według niego, w dziedzictwie Konstytucji 3 maja chodzi też o to, "o co chodzi Polkom i Polakom i co jest zapisane także w naszej dzisiejszej konstytucji, która czasami omijana, czasami obchodzona, czasami gwałcona, ale ciągle stanowi rękojmię, że nasze marzenia o wolnej, niepodległej, demokratycznej i praworządnej Polsce nie są mirażem, tylko są naszą codziennością i zobowiązaniem".

Tusk: w tym dziedzictwie chodzi dokładnie o to, o co chodzi dzisiaj naszym siostrom i braciom na Ukrainie TVN24

- Jeśli dzisiaj z takim podziwem patrzymy na bohaterstwo narodu ukraińskiego, to musimy zdawać sobie sprawę, że przelewają krew za swoją suwerenność i niepodległość, a o to chodziło także twórcom Konstytucji 3 maja. O tym także myślimy my, Polki i Polacy każdego dnia, szczególnie teraz, w obliczu zagrożenia ze strony agresywnego sąsiada, putinowskiej Rosji - mówił lider PO.

Tusk: my w codziennej konfrontacji ze złem nie musimy uciekać się do najwyższej ceny

Tusk podkreślił, że "Ukraina walczy także o to, co było istotą dawnej konstytucji i co jest też istotą naszych współczesnych marzeń". - O to, żeby obywatele mieli prawa, a władza obowiązki wobec obywateli, a nie odwrotnie. O to, żebyśmy wolność rozumieli jako system gwarancji zapisanych między innymi w konstytucji, że władza nie może zrobić wszystkiego, co jej przyjdzie do głowy wobec obywateli, tylko musi słuchać obywateli, bo ich narzędziem jest właśnie konstytucja, są prawa zapisane w konstytucji i ustawach - dodał.

Donald Tusk w Poznaniu TVN24

Wskazał na "nadzwyczajną" jedność Ukrainy wobec rosyjskiej agresji, a także bohaterstwo i odwagę Ukrainek i Ukraińców, które - jak mówił - są znakami nadziei, że zło nie musi we współczesnym świecie zwyciężać. Jak dodał, zło "nie musi brać góry także w naszej ojczyźnie, chociaż my w codziennej konfrontacji ze złem nie musimy uciekać się do najwyższej ceny, do daniny krwi".

Donald Tusk o powinności zjednoczenia

Były premier podkreślił, że podobnie jak Ukrainki i Ukraińcy, musimy być zjednoczeni wobec wartości, które były zapisane w Konstytucji 3 maja i które są zapisane także w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej, takich jak: praworządność, wolność, prawa obywatelskie, wolność słowa, suwerenność narodu i państwa, wspólnota Zachodu, traktaty międzynarodowe, które gwarantują pokój i które bronią naszej wolności, jedność polityczna świata Zachodu, jedność europejska, jedność ze Stanami Zjednoczonymi, jedność z walczącą Ukrainą.

Zdaniem Tuska, jeśli pozostaniemy wierni tym przykazaniom, będziemy mogli przyrzec sobie, Ukrainkom i Ukraińcom oraz naszym sojusznikom, że Polska nigdy nie zginie, że Ukraina zwycięży, że wolność, prawo, sprawiedliwość, prawa człowieka, wolność słowa będą zawsze obecne w naszym życiu i że nie poddamy się niezależnie od okoliczności.

