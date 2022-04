Święto kina niezależnego znów w Krakowie. Ruszyła 15. edycja Mastercard Off Camera

To już 15. edycja Mastercard Off Camera. Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny, w którym dziesięcioro debiutantów oraz autorów mających na koncie dwie produkcje rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową w wysokości 25 tysięcy dolarów. Organizatorzy podkreślają, że to przede wszystkim festiwal dla publiczności. Dlatego projekcje odbędą się nie tylko w kinie, ale też w plenerze. Część filmów będzie można obejrzeć również w internecie.