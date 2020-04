Wielkanoc w czasach pandemii. "To jest wbrew pozorom ogromna szansa"

- Bardzo łatwo jest wypisywać to słowo na sztandarach i pomnikach, a to są takie dni, kiedy słowo "solidarność" trzeba wdrożyć w praktyce. To będzie doskonały sprawdzian dla naszego społeczeństwa, także dla ludzi wierzących - mówił w TVN24 dominikanin, ojciec Jacek Szymczak, odnosząc się do sytuacji, w jakiej przychodzi nam spędzać tegoroczne Święta Wielkanocne. - To jest wbrew pozorom ogromna szansa - dodał.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w tym roku udział w nabożeństwach, również tych Wielkanocnych, jest ograniczony do pięciu osób. O tym, jak spędzić święta w tym szczególnym okresie mówił w TVN24 dominikanin, ojciec Jacek Szymczak.

- To jest wbrew pozorom ogromna szansa, żebyśmy zobaczyli, że nasi najbliżsi, nasi domownicy, nasza rodzina jest też miejscem, gdzie - jako ludzie wierzący - świętujemy wiarę. Bo świętujemy ją nie tylko wtedy, kiedy chodzimy do kościoła, ale chyba przede wszystkim, kiedy w normalnych czasach z tego kościoła wracamy i staramy się żyć czasem taką zwykłą szarą codziennością - zwracał uwagę.

Ojciec Szymczak: te Święta to, wbrew pozorom, ogromna szansa TVN24

"Może to są takie święta, które mogą nam pokazać, że naprawdę wszystkiego nie musi robić kapłan"

- Papież Franciszek bardzo często mówi przez ostatnie lata, że klerykalizm jest taką kulą u nogi Kościoła, która nas czasem paraliżuje i betonuje. Może to są takie święta, które mogą nam pokazać, że naprawdę wszystkiego nie musi robić kapłan, że możemy własnymi gestami, prostymi słowami pomodlić się w swoim domu. I do tego zapraszam. Do odkrycia, że Bóg jest bliżej nas, niż nam się to do tej pory chyba wydawało - mówił dalej dominikanin.

Jak wskazywał dalej ojciec Szymczak, "to jest taki czas, kiedy możemy zobaczyć, co jest niezbędne, a co jest tylko takim dodatkiem, do którego się przyzwyczailiśmy". Jak mówił, wierzy, że te święta to będzie czas, w którym będzie można odróżnić to, "co jest zwyczajem, tradycją" od tego, "co jest czystą wiarą, która jest relacją z Bogiem".

Rzecznik episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik o Wielkanocy w czasach koronawirusa episkopat.pl, PAP/Wojciech Olkuśnik

"To będzie doskonały sprawdzian dla naszego społeczeństwa, także dla ludzi wierzących"

Gość TVN24 mówił także o tym, jak ważne jest, aby dla dobra swojego, ale także i innych ludzi, pozostać w domu i nie narażać innych na niebezpieczeństwo zakażenia.

- Ja bym to nazwał jednym słowem, którym się chyba szczycimy jako Polacy: solidarność. Bierzemy też na siebie odpowiedzialność za innych ludzi. Nawet kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy pełni sił, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za swoich najbliższych, ale także za tych ludzi, których nie znamy - wskazywał.

Ojciec Jacek Szustak o solidarności w czasie Świąt TVN24

- Bardzo łatwo jest wypisywać to słowo na sztandarach i pomnikach, a to są takie dni, kiedy słowo "solidarność" trzeba wdrożyć w praktyce. To będzie doskonały sprawdzian dla naszego społeczeństwa, także dla ludzi wierzących - podkreślił dominikanin.

Autor:mjz