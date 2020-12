Jak dzielić się opłatkiem? Jak spędzić święta bezpiecznie? Doktor Grzesiowski podpowiada

- Podejmując decyzję o wspólnej Wigilii z kimś spoza naszego domu, powinniśmy się upewnić, czy my nie stanowimy zagrożenia i czy zagrożenia nie stanowią te osoby, z którymi chcemy spędzić czas. Nie powinny być to osoby objawowe, więc jeśli ktoś ma jakieś objawy, to powinien zostać w domu - powiedział.

Jak powinniśmy dzielić się opłatkiem w tym roku?

Paweł Grzesiowski: fakt zaszczepienia nie będzie oznaczał zwolnienia z zasad bezpieczeństwa. Tak nie będzie dopóki nie osiągniemy co najmniej 50-60 procentowej proporcji ludzi zaszczepionych. Dlatego jeżeli w dalszym ciągu pozostaną utrzymane zakazy odwiedzin w szpitalach, to osoba zaszczepiona będzie mogła być wpuszczona tylko po indywidualnej decyzji i dalej będzie zobowiązana do noszenia maseczki. Szczepienie, z tego co na razie wiemy, chroni przed objawowym zakażeniem, natomiast nie mamy gwarancji, że taka osoba nie przeniesie wirusa na swojej błonie śluzowej.