Betlejemskie Światło Pokoju przekazane parze prezydenckiej

Prezydent Andrzej Duda razem ze swoją małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli w Pałacu Prezydenckim od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło akcji to "Światło służby". - Służby, która w tym roku, w czasie pandemii ma tak silny i znamienny wymiar - powiedział Duda.

Andrzej Duda, zwracając się do harcerzy, przyznał, że "nie ma dzisiaj z nami szerokiego grona druhen i druhów, ale jest z nami to Światełko służby". "Światło służby" to hasło towarzyszące tegorocznej akcji.