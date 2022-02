Dziennie mieli sprzedawać nawet 2 tysiące opakowań, w rok kilkaset tysięcy. "Leki miały służyć do produkcji narkotyków"

Według prokuratury - w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku - oboje mieli sprzedać kilkaset tysięcy opakowań dwóch leków zawierających pseudoefedrynę. Jak wylicza prokuratura: 270 tysięcy 139 opakowań jednego oraz 56 tysięcy 284 opakowania drugiego. Oboje zostali oskarżeni o wprowadzenie do obrotu prekursora, w celu niedozwolonego wytworzenia środków odurzających, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej.

Prokuratura: nawet dwa tysiące opakowań dziennie

- Podstawą do oskarżenia Grzegorza C. i Joanny J. były ustalenia śledztwa, iż jednego dnia w tej aptece oskarżeni mieli sprzedawać te produkty lecznicze w liczbie od kilkuset do ponad dwóch tysięcy opakowań, co - przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego, zgodnie z którymi sprzedaż leków zawierających określoną substancję czynną była ograniczona do sprzedaży jednego opakowania jednemu klientowi - nie mogło być możliwe ani zasadne - podkreśla Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. I dodaje: - Nie pozwalała na to ani faktyczna możliwość obsłużenia w danym dniu tak dużej liczby klientów w aptece, ani zapotrzebowanie na przedmiotowe leki w niedużej miejscowości, ani związana z tym zachorowalność w danym czasie, uzasadniająca potrzebę dokonania zakupu wymienionych leków.