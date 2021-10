Z damską torebką ukrywał się w zaroślach. Z balkonu dostrzegł go ochroniarz

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Świebodzinie. Pan Jerzy Sydonowicz, na co dzień pracownik ochrony, przebywał na balkonie swojego mieszkania. Widział z niego starszą kobietę, która przeszła w pobliżu jego bloku. Seniorka zniknęła mu z pola widzenia, ale Sydonowicz po chwili zobaczył coś, co od razu wzbudziło jego zainteresowanie: z tego samego miejsca wybiegł młody mężczyzna. W ręku trzymał czarną damską torebkę - taką samą jaką miała kobieta - i wraz z nią ukrył się w zaroślach.