Policjanci i 17-latek pomogli psu, który "dziwnie się zachowywał" i kręcił się po torowisku

Nie chcieli, by trafił do schroniska

Jak podaje policja, niestety na obroży psa nie było adresu. W pobliżu nie pojawiła się też żadna osoba, która szukałaby zagubionego czworonoga. - Dzielnicowym zależało by zwierzę trafiło nie do schroniska, ale do domu, gdzie czekała na niego na pewno rodzina. Wraz z 17-latkiem zaczęli rozpytywać mieszkańców najbliższej ulicy. Po około pół godzinie udało się ustalić do kogo należy zagubiony piesek - powiedział Ruciński.