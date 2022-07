Samochód wjeżdża na studzienkę, woda wybija go w powietrze

czytaj dalej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w sobotę z mieszkańcami Białegostoku. - Nie chcemy Polski, która żyje ze świadczeń społecznych. My chcemy Polski, która pracuje, która ma z czego żyć, która jest coraz bogatsza, coraz piękniejsza - mówił. Podkreślał potrzebę inwestycji i równomiernego rozwoju Polski. - Chociaż nie wszystko się udało - my nie jesteśmy ludźmi, którzy kłamią. My jesteśmy gotowi się przyznać do tego, co nie zostało zrobione, do naszego jakiegoś niedostatku czy błędu - oświadczył Kaczyński.