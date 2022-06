Świdwin, jezioro Bukowiec. Nurkowie wydobyli ciało 17-latka. Ostatni raz widziano go w sobotę wieczorem

W jeziorze Bukowiec w Świdwinie (Zachodniopomorskie) odnaleziono w niedzielę ciało 17-latka. Akcję poszukiwawczą podjęto, gdy do policji wpłynęło zgłoszenie, że w sobotę wieczorem chłopak wskoczył do wody i nie wypłynął. Nie wrócił też do domu na noc.