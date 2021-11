Ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu. Cztery osoby podejrzane o śmiertelne pobicie

W czwartek (4 listopada) w jednym z mieszkań w Świdniku (województwo lubelskie) znaleziono ciało 44-letniego mężczyzny. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że powodem śmierci były obrażenia powstałe w wyniku pobicia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło we wtorek, 2 listopada.

Jeden z podejrzanych został zatrzymany jeszcze przed znalezieniem ciała

- Wszyscy przyznali się do winy. Ich wyjaśnienia wymagają jednak weryfikacji. Dwie osoby spośród nich próbują bowiem umniejszać swoją odpowiedzialność. Będzie to przedmiotem naszych dociekań. Wobec całej trójki sąd zastosował areszt tymczasowy – mówił tvn24.pl w poniedziałek (8 listopada) szef Prokuratury Rejonowej w Świdniku Marcin Nosowski. I zapowiadał, że jeszcze w poniedziałek zarzuty usłyszy 41-latek, który przebywa w zakładzie karnym. - Został zatrzymany w środę, czyli dzień przed znalezieniem ciała, podczas interwencji, która nie była związana z tą sprawą. Okazało się, że ma do odbycia karę pozbawienia wolności, dlatego trafił do więzienia - podkreślał prokurator.