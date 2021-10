Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Anna Bazydło o "przełamaniu tabu" wśród osób młodszych

Wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów Anna Bazydło, rezydentka na Oddziale Psychiatrii w Mazowieckiem Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, mówiła w TVN24, odnosząc się do zdrowia psychicznego, że "wydaje się, że doszło do pewnego przełamania tabu, szczególnie wśród osób młodszych". - Ludzie do 30. roku życia znacznie bardziej otwarcie mówią o swoich kryzysach zdrowia psychicznego, łatwiej też przychodzi im mówienie o swoich emocjach czy porażkach, bo one często są źródłem stresu - powiedziała.