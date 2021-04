"Walczymy. O każde życie, każdy oddech, każdy szczęśliwy powrót do najbliższych"

"Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest naszym obowiązkiem"

"Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest naszym obowiązkiem. Dla wielu z nas bycie medykiem – lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką, ratownikiem, diagnostą, fizjoterapeutą czy innym pracownikiem ochrony zdrowia - nie jest tylko zawodem, nie jest pomysłem na życie. Jest naszą misją. I za to powołanie dzisiaj dziękuję każdemu z Was" - dodał.

"Koronawirus obnażył i jeszcze bardziej pogłębił problemy polskiej ochrony zdrowia"

"Na wieczny dyżur odeszło ponad 150 lekarzy i lekarzy dentystów"

"Życzę całemu polskiemu społeczeństwu powrotu do zdrowej normalności"

"Koleżanki i Koledzy (lekarze - red.), z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, WHO zaprasza nas do przyłączenia się do nowej kampanii na rzecz budowania sprawiedliwszego, zdrowszego świata. Apelujmy więc do rządzących tego świata o zminimalizowanie tych nierówności i zapewnienie wszystkim, niezależnie od statusu społecznego, pochodzenia, płci, wieku czy wyznania, takich warunków życia i pracy, które będą sprzyjać zachowaniu dobrego zdrowia" - napisał dalej profesor Matyja.