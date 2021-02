"Powstaje realna opieka. Pacjent przestaje być wolnym elektronem, który krąży w błędnym systemie"

"Będziemy dalej kierowali dodatkowe środki na walkę z rakiem"

- Niezależnie od tego stanu epidemii również cała służba zdrowia, która działa w pozostałych obszarach, stale podlega zmianom, które mają zapewnić lepszy dostęp do specjalistów, widoczną poprawę tego dostępu do specjalistów, także wykorzystanie wszelkich technik i procedur cyfrowych - mówił premier.

Zaznaczył, że "patrzenie na leczenie z pespektywy pacjenta to to, czego wszyscy oczekują". Wskazał, że właśnie "perspektywa pacjenta jak klamra spina wszystkie zmiany", jakie rząd wprowadza.

- Nie są to zmiany dla lekarzy, nie są to zmiany dla szpitali, to są zmiany dla ludzi, dla was, dla pacjentów, po to, by jak najmniej ludzi na tę straszną chorobę odchodziło i byśmy mogli stosować możliwie najlepsze, na światowym poziomie metody skutecznego leczenia w procesach leczenia nowotworów - podkreślił premier.