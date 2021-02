15 dzieci "skazanych na śmierć" zbiera pieniądze. "Co to jest dla państwa 20 milionów?"

"Dzieci skazane na śmierć" zbierają pieniądze

Dodała, że "jeśli prezes AOTMIT podpisze tę opinię, to dzieci nie będą miały refundacji". - Jest tych dzieci około 15 w całej Polsce i to są dzieci skazane na śmierć. Dzięki uciułanym pieniądzom udało się uratować czworo, tych czworo żyje. Kolejni czekają i zbierają pieniądze - mówiła Chybicka.

- Trzeba zebrać 1,3 miliona złotych. Co to jest dla państwa 20 milionów złotych? A jest to jedyna terapia, która może pomóc dziecku z ostrą białaczką limfoblastyczną, kiedy wszystkie inne metody zostały wyczerpane - podkreśliła.