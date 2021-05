"Po prostu wysyłają kopertę, w której jest patyczek. Trzeba pobrać wymaz i odesłać"

"Niedużym poświęceniem można uratować życie"

O swoim biorcy mówi, że "to chłopiec z Polski". - Z czego pielęgniarki się ucieszyły, bo bardzo dużo jest tych transferów światowych, więc była duma, że w końcu szpik trafi do osoby z naszego kraju - opowiadała.

Czarnecka powiedziała, że w momencie odebrania telefonu w sprawie oddania szpiku, nie pamiętała już chwili, gdy rejestrowała się w tej sprawie. - To było bardzo dawno, bo od momentu, w którym ja się zarejestrowałam, do telefonu minęło około dziewięciu lat. Pamiętam, że to było gdzieś nad morzem, organizacja DKMS miała swoje stanowisko, można było się w bardzo prosty sposób zapisać do bazy - mówiła.