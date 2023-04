Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu

Drugiego dnia kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. - Autyzm to nie choroba, ale odmienna ścieżka rozwoju. Autyzm jest różnorodny. To osoby podejmujące pracę, kończące studia, ale to również osoby niewerbalne, wymagające stałego, codziennego wsparcia - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

- Drugi kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby podkreślić potrzebę poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu tak, by mogły cieszyć się pełnią życia i by czuły się ważną częścią społeczeństwa. Autyzm to nie choroba, ale odmienna ścieżka rozwoju. Autyzm jest różnorodny. To osoby podejmujące pracę, kończące studia, ale to również osoby niewerbalne, wymagające stałego, codziennego wsparcia - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich.