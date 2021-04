"Mieszkańcy Krakowa przez dwa dni żyli w strachu". Światowe media opisują historię "laguna"

Media z całego świata zainteresowały się sprawą "laguna", który pojawił się w Krakowie. Zdjęcie "stwora", do którego zdesperowana mieszkanka wezwała inspektorów Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, obiegło internet.

Inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) zostali wezwani do interwencji ws. "zwierzęcia", które od dwóch dni nie opuszczało drzewa przy jednym z bloków. Mieszkanka osiedla zatelefonowała do KTOZ z prośbą o zabranie "stwora" z drzewa, ponieważ budzi on strach mieszkańców.