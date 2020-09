Cichanouska w Warszawie: dla Białorusi to trudny, ale z drugiej strony radosny czas

Swiatłana Cichanouska, kandydatka białoruskiej opozycji na prezydenta, przyjechała w środę do Warszawy. Swoją wizytę rozpoczęła od spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Później razem z szefem rządu pojawiła się w Domu Białoruskim. - Dla nas Łukaszenka nie ma już legitymacji, nie możemy przyjmować Łukaszenki jako przywódcy, nie jesteśmy gotowi powierzyć mu naszego kraju - mówiła.

"Naszemu społeczeństwu pomogą tylko nowe, sprawiedliwe wybory"

Później Cichanouska i premier pojechali do Domu Białoruskiego, gdzie spotkali się z mniejszością białoruską mieszkającą w Polsce. - Dziękuję Polsce za przyjęcie mnie i wszystkich ludzi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z Białorusi - mówiła liderka białoruskiej opozycji.

Dodała, że na Białorusi "są trudne czasy, ale z drugiej strony radosne, bo to, co się odbywa pokazuje, że naród białoruski się obudził i zaczął walczyć o swoje prawa". - Dla nas Łukaszenka nie ma już legitymacji, nie możemy przyjmować Łukaszenki jako przywódcy, nie jesteśmy gotowi powierzyć mu naszego kraju. Dlatego jesteśmy przekonani, że naszemu społeczeństwu pomogą tylko nowe, sprawiedliwe wybory, by wybrać prawdziwego prezydenta - powiedziała.