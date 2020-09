"Solidarność jest z Białorusią, Solidarność jest z panią Swiatłaną"

"Solidarność jest ze wszystkimi, którzy walczą o wolną, demokratyczną Białoruś"

"Chcemy wspólnie budować siłę wolnych związków zawodowych na Białorusi"

Piotr Duda przekazał, że spotkanie miało charakter kurtuazyjny. - Każdy ma do wykonania swoją pracę: rząd ma do wykonania swoją pracę, pan prezydent Andrzej Duda ma do wykonania swoją pracę i Solidarność swoją. My skupimy się na budowaniu silnej struktury Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych, to jest najważniejsze - mówił.