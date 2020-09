Swiatłana Cichanouska ma przyjechać do Polski

O to, czy liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska 9 września odwiedzi Polskę, wiceszef MSZ pytany był na antenie Radia ZET. - Wiem, że takie są plany. Myślę, że szczegóły zostaną podane do wiadomości - odpowiedział wiceminister.

Na uwagę, że zapowiedź wydarzenia współorganizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pojawiła się w mediach społecznościowych, Jabłoński odpowiedział, że jeszcze jej nie widział. - Ale jeśli zostało coś takiego podane, to prawdopodobnie jest to już ustalone - powiedział.

"Oni są Białorusinami, my jesteśmy Białorusinami, nie powinniśmy strzelać do siebie nawzajem"

Cichanouska została zaproszona także na Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu - dowiedział się TVN24. Forum ekonomiczne rozpocznie się 8 września i potrwa do 10 września.

Jabłoński w Radiu ZET mówił, że "sytuacja na Białorusi, a także groźba interwencji rosyjskiej, to realne zagrożenie, z jakim możemy niedługo musieć się zmierzyć zaraz za naszą wschodnią granicą". - W tej sytuacji niezbędne jest współdziałanie całej Unii Europejskiej - podkreślił. Dodał, że jest zwolennikiem tego, aby Łukaszenka został objęty sankcjami. "Jest symbolem brutalnego stłumienia protestów"

Liderka opozycji wzywa do zaprzestania przemocy

Liderka białoruskiej opozycji od tego czasu przebywa na Litwie. Do wyjazdu została najprawdopodobniej nakłoniona przez władze białoruskie. W piątek wezwała Organizację Narodów Zjednoczonych do potępienia brutalnej przemocy, stosowanej przez służby bezpieczeństwa wobec demonstrantów na Białorusi. Zaapelowała także o wysłanie do jej kraju misji obserwacyjnej ONZ.