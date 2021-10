Swiatłana Cichanouska na Warsaw Security Forum o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Swiatłana Cichanouska podczas konferencji Warsaw Security Forum oskarżyła reżim Alaksandra Łukaszenki za kryzys migracyjny na granicy z Polską. - Jest w pełni odpowiedzialny za organizację tego, co się dzieje – powiedziała liderka białoruskiej opozycji.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spotkała się w środę w Warszawie z ponad setką mieszkających w Polsce Białorusinów, podziękowała organizacjom białoruskim za wsparcie, którego udzielają swym rodakom tu, w Polsce. Wcześniej była jednym z gości Warsaw Security Forum.

Podczas konferencji opowiedziała o spotkaniach z polskimi władzami, między innymi ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. - Podczas spotkania z ministrem Rauem wspomniałam mu, że Polska mogłaby przewodzić naszym staraniom o powołanie międzynarodowego trybunału, który zbada zbrodnie reżimu Łukaszenki. Zgodnie z konwencjami Chicagowską i Montrealską Polsce przysługuje do tego prawo z powodu porwania polskiego samolotu – powiedziała Swiatłana Cichanouska.

Swiatłana Cichanouska na Warsaw Security Forum PAP/Mateusz Marek

- Setki prześladowanych Białorusinów uciekło do Polski, gdzie przyznano im ochronę międzynarodową. Uważamy, że to wystarczający powód do wszczęcia śledztwa w sprawie złamania konwencji o torturach. Poprosiłam też prezydenta Dudę o przyśpieszenie otwarcia spraw na podstawie prawa międzynarodowego – dodała liderka białoruskiej opozycji.

Swiatłana Cichanouska o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Cichanouska podkreśliła, że podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziła chęć zaangażowania się w zażegnanie kryzysu migracyjnego. - Reżim na Białorusi jest w pełni odpowiedzialny za organizację tego, co dzieje się na granicy. To zemsta za wsparcie ruchów demokratycznych. Z prezydentem omówiliśmy kwestie dalszych działań, współpracy z Unią Europejską i strategii, która doprowadzi do zakończenia kryzysu i zmusi Łukaszenkę do zapłaty za niego – stwierdziła.

- Tylko wczoraj doszło do 483 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Te liczby rosną. Do tej pory zmarło pięciu imigrantów. Obawiamy się jednak, że wraz z nadejściem zimy ofiar może być więcej. Tylko w tym tygodniu w Mińsku wylądowało kilka samolotów wypełnionych niewinnymi imigrantami. Po kilku dniach zostaną przewiezieni na granicę. Bóg wie, co muszą tam przeżywać – zwróciła uwagę Cichanouska.

Warsaw Security Forum to coroczna konferencja międzynarodowa, organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. W tym roku odbywało się w dniach 5-6 października i gościło najważniejszych przedstawicieli państwowych, wojskowych oraz ekspertów z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności.

Autor:asty/kab

Źródło: TVN24