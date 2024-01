"Świat nie da się zgładzić, nie da się zniszczyć, musi być nieobojętny". 79. rocznica wyzwolenia obozu

Birenbaum: zło nie rodzi dobra, ale dobro nie da się zwyciężyć

Halina Birenbaum powiedziała również, że w tym miejscu przebywała od sierpnia 1943 do 18 stycznia 1945 roku. - Pracowałam z grupą więźniarek przy sortowaniu rzeczy zamordowanych, pakowaniu ich i dźwiganiu do czekających pociągów na wywóz do Niemiec. (...) Pewnego dnia nasza grupa komanda w "Kanadzie" (obozowy magazyn - red.) zderzyła się przeciwlegle z kolumną Żydów z Węgier prowadzonych na śmierć, do gazu. Mężczyzna obok kobiety z niemowlęciem zapytał, jak daleko jeszcze do kolonii żydowskiej, bo trzeba nakarmić dziecko? I co można było odpowiedzieć? Poszłyśmy w milczeniu dalej, mijając się. Oni na śmierć do gazu, a my sortować rzeczy po nich - powiedziała.