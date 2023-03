Wiceminister i jego niespełniona obietnica z 2021 roku. "Gdybym był królem, to wydałbym takie polecenie"

czytaj dalej

Marzec 2023 przynosi do repertuaru polskich kin wyjątkowe filmy, do których wraca się z ogromną przyjemnością. Ich twórcy zaskakują, drażnią się z widownią, uderzają w najczulsze struny, bawią i są gwarancją dobrze spędzonego seansu. To także historie, wobec których trudno przejść obojętnie. Na co się wybrać w marcu do kina? Reporter tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona podsuwa pięć najciekawszych propozycji w swoim cyklu "Wybór Wrony".