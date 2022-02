Pierwsze auto wyprzedził na podwójnej ciągłej, drugie na przejściu dla pieszych. "Przejechał jak torpeda"

czytaj dalej

Prezydent Rosji podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik separatystycznych należących do Ukrainy. Władimir Putin polecił, by do Doniecka i Ługańska skierować "siły pokojowe". W związku z rosnącym napięciem wokół Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraińska armia poinformowała, że w ciągu doby w wyniku ostrzałów separatystów zgineło dwóch żołnierzy, a 12 zostało rannych. W tvn24.pl relacjonujemy bieżące wydarzenia dotyczące sytuacji wokół Ukrainy.