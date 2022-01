Suwałki. Strażacy uratowali niemowlę. "Na teren jednostki wjechał samochód, kobieta wołała o pomoc"

czytaj dalej

W związku z blisko 200 tysiącami zakażeń koronawirusem włoski rząd pracuje nad kolejnym dekretem, który rozszerzy wymóg okazywania przepustki sanitarnej przy wstępie do wielu miejsc. W Portugalii odnotowano najwyższą od początku pandemii COVID-19 liczby dobowych zakażeń. We Francji znów było to ponad 360 tysięcy infekcji. Słowacja planuje wpuszczanie do niektórych miejsc i na niektóre wydarzenia tylko obywateli zaszczepionych trzema dawkami.