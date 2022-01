Siedział na łące, próbował otworzyć kościelną skarbonkę. Spacerowicz ruszył w pościg za włamywaczem

Mieszkaniec Suwałk (Podlaskie) pokrzyżował plany mężczyźnie, który próbował zabrać pieniądze z kościelnej skarbonki. 36-latek, który ze swoim łupem siedział na łące, usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W poniedziałek (17 stycznia) po południu do policjantów zadzwonił mieszkaniec Suwałk, który zgłosił, że zatrzymał mężczyznę z kościelną skarboną.

Mężczyzna siedział na jakieś skrzyni. Okazało się, że to kościelna skarbonka

Ruszył za uciekinierem

- Już po kilku minutach włamywacz był w jego rękach. Policjanci ustalili, że to 36-letni mieszkaniec Suwałk. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a odzyskana skarbona wraz zawartością do właściciela - relacjonuje Krupa.