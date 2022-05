Jechał za szybko i wypadł z drogi. Policja: po kilku dachowaniach tesla wylądowała w polu

Nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi i po kilkudziesięciu metrach wylądował w polu kilkakrotnie dachując - tak policja relacjonuje to, co stało się na jednej z dróg Podlasia. Tesla została rozbita, a jej kierowca trafił do szpitala i został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych.