Ponad 65 lat temu ktoś wypożyczył książkę, teraz wróciła do biblioteki. "Znalazca uznał, że trzeba ją zwrócić"

- W domu przeznaczonym do likwidacji zostały znalezione stare książki. Jedna z nich miała pieczątkę biblioteki. Znalazca uznał, że trzeba ją zwrócić i przyniósł ją do nas. Na podstawie pieczątki należącej wówczas do Biblioteki Powiatowej w Suwałkach doszliśmy do wniosku, że książka musiała być wypożyczona przed 1956 rokiem, czyli co najmniej 65 lat temu – mówi Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.